Haberler Gündem Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları: 2023 Üniversite öğrencilere ÖTV'siz, KDV'siz, vergisiz telefon nasıl, nereden alınır ve şartları nedir?

Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları: Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Son Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, üniversite öğrencisi gençlere bir defaya mahsus vergisiz telefon uygulamasını hayata geçireceklerini belirtti. Bu kapsamda "Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır ve başvurusu ne zaman başlayacak?" soruları gündeme geldi. İşte, ÖTV'siz, KDV'siz vergisiz telefon modelleri ve fiyat bilgisi hakkında güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 03.10.2023 - 00:13 Güncelleme: 03.10.2023 - 00:13 facebook

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AK Parti seçim seçim beyannamesinde bulunan öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasının başlatıması için artık düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabinesi Toplantısı’nın ardından "Üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları neler? İşte, vergisiz telefon modelleri ve fiyatları...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEKNOLOJİK CİHAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.