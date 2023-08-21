VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon başvuruları ne zaman ve hangi markalarda geçerli?

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023 | Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon başvuruları ne zaman ve hangi markalarda geçerli?

Vergisiz telefon şartları ve başvuru tarihleri, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 21 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz bilgisayar ve telefonun başvuru şartlarına ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. İşte 2023 üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başvuru şartları ve tarihleri, geçerli olan marka ve model telefonlar hakkında merak edilenler...

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VERGİSİZ TELEFON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.