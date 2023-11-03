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        Haberler Gündem Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne kadar sürecek? 2023 Vergisiz telefon satışı şartları neler, nasıl alınır?

        Vergisiz telefon nasıl, nereden alınır? Vergisiz telefon şartları ve modelleri neler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz Ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaşanan bu gelişme, "Vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl, nereden alınır? Vergisiz telefon şartları ve modelleri neler?" Sorularını gündeme getirdi. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından yararlanmak isteyen öğrenciler, KDV'siz, ÖTV'siz telefon satışının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte vergisiz telefon marka ve modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:40
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        Vergisiz telefon ve bilgisayar satışına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Konuya ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girdi. Peki, "Vergisiz telefon satışı başladı mı, nasıl, nereden alınır? Vergisiz telefon şartları ve modelleri neler?" İşte vergisiz telefon marka, model ve fiyat listesi....

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        VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

        Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar' ile vergisiz telefon düzenlemesi 1 Kasım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

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        VERGİSİZ TELEFON NASIL ALINIR?

        Kararda yer alan şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 51'inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

        Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

        Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek.

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        VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

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        Kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

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        DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL OLACAK

        Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.

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        VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

        Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

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        9.500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ VE FİYATLARI

        SAMSUNG

        Galaxy A31: 9.499 TL

        Galaxy A32: 9.399 TL

        Galaxy M33 5G: 9.000 TL

        Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL

        Galaxy M22: 8.684 TL

        Galaxy A22: 8.588 TL

        Galaxy M14 5G: 8.526 TL

        Galaxy A21s: 8.499 TL

        Galaxy A24: 8.299 TL

        Galaxy A30: 7.900 TL

        Galaxy M23 5G: 7.719 TL

        Galaxy A12: 7.719 TL

        CASPER

        Via X30 Plus: 9.399 TL

        Via X30

        GENERAL MOBİLE

        Gm 24 Pro: 9.459 TL

        Gm 21 Pro: 9.000 TL

        Gm 22 Pro: 7.899 TL

        Gm 23: 5.540 TL

        HUAWEİ

        Nova 9 SE: 9.399 TL

        Nova Y90: 9.150 TL

        Nova 8i 128 GB: 8.700 TL

        P30 Lite 64 GB: 7.999 TL

        Huawei P40 Lite: 7.899 TL

        XİAOMİ

        Redmi Note 12S: 9.452 TL

        Redmi Note 11S: 8.999 TL

        Redmi Note 12: 8.587 TL,

        Redmi Note 10S: 8.499 TL

        Redmi Note 11: 8.390 TL

        Redmi Note 10 5G: 7.999 TL

        Redmi 10 2022: 5.999 TL

        Redmi 9C: 4.799 TL

        9

        REALME

        Realme 10 128 GB: 9.499 TL

        Realme XT 128 GB: 8.999 TL

        Realme 9 Pro 128 GB: 8.999 TL

        Realme 6 Pro: 8.999 TL

        Realme C55 128 GB: 7.999 TL

        VİVO

        Vivo Y35: 9.248 TL

        Vivo Y36: 9.049 TL

        Vivo Y22: 7.260 TL

        Vivo Y16: 4.899 TL

        HONOR

        X9a 5G: 9.199 TL

        OPPO

        Oppo A91: 8.999 TL

        Oppo A54: 6.399 TL

        POCO

        M3 Pro 5G: 8.999 TL

        M3 128 GB: 8.455 TL

        INFİNİX

        Infinix Note 30: 8.079 TL

        Infinix Note 12: 7.149 TL

        ONEPLUS

        Oneplus Nord N10 5G 128 GB: 8.999 TL

        *Telefon fiyatları satış kanallarına göre değişiklik gösterebilmektedir, net fiyat bilgisi için cep telefonu markalarının resmi internet sitelerini ziyaret ediniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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