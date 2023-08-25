Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

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HER TELEFONA, BİLGİSAYARA VERGİSİZ ULAŞILABİLECEK Mİ?

Gençlerin vergisiz olarak ulaşabileceği cep telefonu ve bilgisayarlara da sınırlandırmalar getirilmesi gündemde. Bu aşamada konuşulan en büyük şart Türkiye’de üretim veya montaj zorunluluğu. Hal böyle olunca Apple gibi ithal markaların bu kapsamın dışında kalacağını söylemek mümkün.

Aslında Türkiye’de üretim yapan teknoloji firmaları arasında Xiaomi, Oppo, vivo, Samsung, Casper, Reeder, Omix, General Mobile gibi telefon markalarının yanı sıra Casper, Excalibur, Monster, GameGaraj gibi markalar yer alıyor.

Ancak bu markaların birçok modelinin ithal olması yalnızca belirli ürünlerinin Türkiye’deki fabrikalarda üretiliyor olması kapsama girecek ürünlerin kısıtlı kalmasına sebep olabiliyor.