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        Haberler Gündem Vergisiz telefon son dakika: 2023 Vergisiz ÖTV ve KDV’siz vergisiz telefon satışı ne zaman şartları ne? İşte vergisiz telefon marka ve modelleri

        Peş peşe açıklamalar! Vergisiz telefon şartları neler, nasıl alınır?

        Vergisiz telefon marka ve modellerine ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın devam ettiğine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte "2023 vergisiz telefon satışı ne zaman, şartları neler?" sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 10:07 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:07
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vergisiz telefon fiyatları ve hangi modellerin geçerli olduğu günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, öğrencilere KDV'siz ve vergisiz telefon ve bilgisayarı kimler alabilir? İşte 2023 vergisiz telefon model, marka ve şartları...

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        "ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

        Bakan Mehmet Şimşek, bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü söyledi.

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        VERGİSİZ TELEFON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

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        HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

        Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

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        VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAR?

        Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin bir çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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        VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

        İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

        Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

        OPPO: A15, Reno 5 Lite,

        Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

        Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

        TCL: 20 SE, 20 E, L7,

        Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

        Tecno Mobile: Camon 16,

        General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

        Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

        Reeder: S19 Max Pro S

        OMIX: X5

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        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
        ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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