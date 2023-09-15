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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman? 023 Vergisiz telefon marka ve modelleri neler, şartları ve fiyatı belli oldu mu? - Merak Edilenler Haberleri

        Vergisiz telefon ve bilgisayar ne zaman, nasıl alınacak? Vergisiz telefon modelleri neler?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin olarak uygulamanın ayrıntılarını bir sonraki Kabine Toplantısı'nda açıklayacaklarını bildirdi. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon ve bilgisayar ne zaman, nasıl alınacak? Vergisiz telefon modelleri ve şartları neler, fiyatı ne kadar?" Sorularını gündeme getirdi. İşte öğrencilere ÖTV ve KDV'siz telefon marka ve modelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 20:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:29
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        Yükseköğrenimdeki öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin yapılan çalışmalar ve açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. ÖTV ve KDV’siz telefon imkanından, üniversite öğrencileri ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Peki, "Vergisiz telefon ve bilgisayar ne zaman, nasıl alınacak? Vergisiz telefon modelleri ve şartları neler, fiyatı ne kadar?" İşte vergisiz telefon satış tarihi ve şartları...

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        "UYGULAMANIN AYRINTILARINI PAYLAŞACAĞIZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül'de gerçekelştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Uzun süredir gündemde yer alan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışına ilişkin olarak Erdoğan, bir sonraki Kabine Toplantısı'nda uygulamanın ayrıntılarını paylaşacağını dile getirdi.

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        "TAMAMLANDIĞINDA AÇIKLANACAK"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından vergisiz telefon satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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        VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

        Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bakan Mehmet Şimşek ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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        4 BAKANLIK ORTAK ÇALIŞIYOR

        Ulaştırma, Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye, 4 bakanlık ortak çalışıyor düzenleme için, henüz son şekli verilmedi.

        Vergisiz cep telefonu tüm marka ve modellerde geçerli değil. Yalnızda Türkiye’de üretilen modelleri içerecek ve bunun bir üst sınırı olacak.

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        VERGİ İNDİRİMİ HANGİ TELEFONLARDA UYGULANACAK?

        Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor.

        Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

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        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        TELEFONLARDAKİ VERGİ DİLİMLERİ TRT BANDROLÜ ÖTV KDV
        ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan %15 %25 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’yi aşmayan %15 %40 %20
        ÖTV’siz fiyatı 3000 TL’nin üzerinde %15 %50 %20
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        VERGİSİZ TELEFONUN GEÇERLİ OLDUĞU MARKALAR VE MODELLER

        İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

        Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

        OPPO: A15, Reno 5 Lite,

        Vivo: Y15s, Y36, Y22s, Y16

        Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

        TCL: 20 SE, 20 E, L7,

        Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

        Tecno Mobile: Camon 16,

        General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

        Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

        Reeder: S19 Max Pro S

        OMIX: X5

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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