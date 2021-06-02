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Vesely: Tam kadro olsaydık...

Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely, Turkish Airlines Euroleague play-off etabında oynadıkları CSKA Moskova serisi ile ilgili olarak, "Çok iyi bir momentum yakalamıştık. Ben sakat olmasaydım, koronavirüs sürecimiz olmasaydı ve tam kadro olsaydık Final-Four'da olabileceğimize inanıyordum" dedi

Vesely: Tam kadro olsaydık...

2014 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon sarı-lacivertli forma ile 7'nci sezonunu tamamlayacak olan Çekyalı oyuncu Jan Vesely, sezonun geride kalan bölümü ve Çarşamba günü başlayacak olan ING Basketbol Süper Ligi Final serisi ile ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'ya karşı oynadıkları 4'üncü maçta sakatlanarak kenara gelen Vesely, sakatlık durumuyla ilgili olarak, "Kendimi iyi hissediyorum. Son iki gündür antrenmanlara da katılıyorum. Büyük ihtimalle her şey yoluna girecek" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ORTAMDA MAÇ OYNAMAYA ALIŞMAK, BENİM İÇİN SEZONUN EN ZOR KISMIYDI"

Koronavirüs pandemisinden dolayı sezon boyunca taraftarlardan yoksun kaldıklarını ve sezonun başlangıcında buna adapte olmakta çok zorlandıklarını söyleyen başarılı oyuncu, "Sezonun başlangıcı zordu, ilk başta çok zorlandık çünkü oynayacak motivasyon bulamıyorduk. Dolu olan salonlarda oynamaya alışıktık. Mental olarak, fiziksel olarak böyle bir ortamda maç oynayabilmek ve kendini hazırlamak, benim için sezonun en zor kısmıydı" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINDA BİR ALIŞMA SÜRECİ YAŞADIK"

Turkish Airlines Euroleague'de sezona iyi başlayamadıklarını, Alba Berlin ve Zalgiris Kaunas'a karşı alınan farklı mağlubiyetlerden sonra toparlanma sürecine girdiklerini söyleyen Vesely, "Sanırım bir alışma süreci yaşadık. Antrenörümüz değişti, takıma yeni oyuncular geldi. Eski oyuncuların alışık olmadığı yeni bir sistem geldi. Seyircisiz salonlarda oynadık. Aslında şu anda da sezon başında yaptıklarımızı yapıyoruz ama bir adaptasyon süreci gerekiyordu. Zalgiris maçından sonra ise çok büyük bir değişim olmadı aslında. Marko Guduric takıma katıldı. Sistem olarak sezonun başlangıcında ne yapıyorsak aynısını yapmaya devam ediyorduk. Eskiden tanıdığımız, oynamaya alışık olduğumuz bir oyuncu olan Marko'nun takıma katılması bizi rahatlattı. Bunun dışında çok büyük bir değişim olmadı" şeklinde konuştu.

"FINAL-FOUR'DAKİ 4 TAKIMDAN BİRİ OLACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Euroleague'in play-off turunda 3-0 kaybettikleri CSKA Moskova serisi öncesinde yaşadıkları koronavirüs sürecinin ve kendi sakatlığının serinin kaderini etkilediğine inandığını belirten Jan Vesely, "Çok iyi bir momentum yakalamıştık. Ben sakat olmasaydım, koronavirüs sürecimiz olmasaydı ve tam kadro olsaydık Final-Four'da olabileceğimize inanıyordum. Belki saha avantajımız olmayabilirdi ama yine de oradaki 4 takımdan biri olacağımızı düşünüyordum" diye konuştu.

"SEZON SONU ÖDÜLLERİ, ÇOK ÜZERİNDE DURDUĞUM BİR KONU DEĞİL"

Euroleague'de sezonun en iyi iki 5'ine de seçilmemesinin hatırlatılması üzerine ise 31 yaşındaki oyuncu, "Çok üzerinde durduğum bir konu değil. Onların kararı. Ben takımıma destek olup en iyi noktaya gitmeyi hedefliyordum. Bu sene bunu yapamadık. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi şeyler yapacağız" açıklamasında bulundu.

"ANADOLU EFES KARŞISINDA 1 SANİYE BİLE RAHATLAMAMALIYIZ"

ING Basketbol Süper Ligi Final serisinde karşı karşıya gelecekleri Anadolu Efes'in çok iyi bir takım olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, "Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Bir saniye bile rahatlamamalıyız. Anadolu Efes'in çok iyi bir kadrosu var. Takımdaki bütün oyuncular o gün, sizi şaşırtabilir ve iyi bir maç çıkarabilir. Örneğin, Chris Singleton'ın play-off serisinde önemli maçları olmuştu. Herkes, masaya bir şeyler koyabilecek durumda. Buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Pota altında çok iyi olmamız gerekiyor. Özellikle hücum ribaundlarına dikkat etmeliyiz, çok güçlü oyuncuları var" ifadelerini kullandı.

"IGOR, FARKLI BİR ANTRENÖR"

Kariyeri boyunca Dusko Vujosevic ve Zeljko Obradovic gibi agresif ve duygularını fazlasıyla belli eden koçların ardından Igor Kokoskov'un sakin yapısıyla farklı bir konumda olduğunu söyleyen Jan Vesely, "Bütün kariyerim boyunca biraz çılgın antrenörler ile çalıştım. 14-15 yaşındaki antrenörüm de biraz agresif ve duygusaldı. 4 tane çılgın antrenörüm oldu, diyebilirim. Igor, farklı bir antrenör ama bizim profesyonel olmamız gerekiyor. Amacımız maçları kazanmak ve tek bir hedefe odaklanmak. Bunu adapte olmak zorundayız. Ama benim kendi tarzım ile onun sakinliği arasında farklılık var" dedi.

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