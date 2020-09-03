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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamVestel'den maske projesi
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Vestel maske dönüşüm ünitesi geliştirdi

Vestel, pandemi döneminde toplum sağlığını korumak için hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, Covid-19’un yayılmasını önlemeye destek ve kullanılmış maskelerin saçtığı tehlikeyi engellemek amacıyla maske dönüşüm ünitesi tasarladı. Toplanan maskeler ‘Askıda Ne Var?’ platformu aracılığıyla görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak akıllı baston WeWalk bağışına dönüşecek

vestel
HABERTURK.COM

Vestel, pandemi sürecinde atık maskelerin dönüştürülmesi için yeni bir proje başlattı. Uzmanlar maskelerin ters çevrilerek bir poşet içinde çöpe atılması yönündeki uyarılarına rağmen sokaklarda, denizlerde ve kamusal alanlarda tehlike oluşturan maskeleri geri dönüştürmek, toplum sağlığı için ciddi risk oluşturan bu durumun önüne geçilmesine destek için “Maske Dönüşüm Ünitesi”ni tasarladı.

Vestel mağazalarında konumlandırılan Maske Dönüşü Ünitesine atılan maskeler hem toplum sağlığının tehdit edilmesini engelleyecek hem de her dolu ünite bir görme engellinin hayatında fark yaratacak bağışa dönüşecek.

Vestel ve YGA’lı gençler tarafından geliştirilen, TIME’ın geçen yıla damga vuran 100 icattan biri olarak gösterdiği Akıllı Baston WeWALK, maskesini bu üniteye atan bireyler sayesinde Askıda Ne Var Sosyal Sorumluluk Platformu aracılığıyla görme engelli bir bireye bağışlanacak.

“Kendini koru, çevreni koru, herkesi koru” söylemiyle yola çıkan Maske Dönüşüm Ünitesi Projesi ilk olarak Zorlu Center, Vestel Ekspres mağazaları (Kızıltoprak, Feneryolu, İnönü Caddesi, Suadiye, Serasker),Beşiktaş, İzmir Mavibahçe, Karşıyaka ve Alsancak’ta hayata geçirildi. Bakırköy ve Bahçeşehir’de de konumlandırılacak Maske Dönüşüm Ünitesi’nin kısa sürede 200 noktaya ulaşması planlanıyor.

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