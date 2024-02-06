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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vestel, Hollanda’da açtığı davada 684,4 milyon Euro tazminat kazandı - Teknoloji Haberleri

        Vestel, Hollanda’da açtığı davada 684,4 milyon Euro tazminat kazandı

        Vestel, Hollanda'da Samsung ve LG grubu şirketlerine açtığı 2 milyar euroluk davada 684,4 milyon euro tazminat kazandı. Vestel tarafından yapılan açıklamada, davada reddedilen kısım için de itiraz hakkı kullanılacağı belirtildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:44
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        684,4 milyon Euro tazminat kazandı
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        Vestel, şirketin Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı. Dava sonucunda Vestel, 684 milyon euro tazminat kazandı.

        Vestel’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Vestel), %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret A.Ş. ve Vestel'in ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V., Vestel CIS Ltd., Vestel Trade Ltd., Vestel Electronica S.R.L., Vestel France S.A.S., Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) davacı sıfatıyla; Samsung, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A., TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin ise davalı sıfatıyla taraf olduğu, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2.053.200.000 EUR tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.

        Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O.) lehimize 684.400.000 EUR tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise, dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. Şirketimizce kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkımız yasal süresi içerisinde kullanılacaktır.”

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