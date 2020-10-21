Veteriner fakültesi öğrencilerine destek

Geleceğin veteriner hekim adaylarına mesleki yolculuklarında eşlik eden Purina Genç Akademi, bu yıl Covid-19 pandemisi sebebiyle final kampını tüm gün süren online yayın ile yaptı. Türkiye’deki tüm üniversitelere açık olan dijital final kampı etkinliğine binin üzerinde veteriner fakültesi öğrencisi katıldı.

Dijital final etkinliğinde öğrenciler, Ahmet Şerif İzgören’den motivasyon, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Özkul’dan Covid 19 pandemisi, Dr. Efe Onur’dan kedi ve köpeklerde ağız ve diş sağlığı, Prof. Dr. Murat Şaroğlu’ndan kedi ve köpek göz hastalıkları eğitimi aldı.

Öğrenciler aynı zamanda Veteriner Hekim Akın Ziya Ünal, Dr. Ateş Barut, Dr. Altan Armutak, Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Veteriner Hekim Çağlar Kondu gibi sektörün öncü isimlerinin bilimsel söyleşilerine katılma fırsatı yakaladı.

Doğaçlama Kulübü workshopu ile kendilerine kişisel gelişim yolculuklarında değer katan öğrenciler, Buray konseri ile eğlendikleri bir final kampı geçirdiler. Gün boyu süren etkinlikte yapılan çekilişlerde katılımcılar çeşitli hediyeler kazandı. Kazanan öğrenci grubundaki her bir öğrenciye ise 1.000 TL değerinde hediye çeki verildi.