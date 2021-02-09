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Veteriner hekimler hayvanların sağlığı için her gün kilometrelerce yol katediyor

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Van'da, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra mahallelere giderek hayvanları aşılıyor.

Veteriner hekimler hayvanların sağlığı için her gün kilometrelerce yol katediyor
AA

Türkiye'de 3 milyon 166 bin 483 küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer alan kentte, hayvandan insana bulaşan hastalıkların önlenmesi ve verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Zorlu kış şartları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen dönemsel aşıları aksatmayan veteriner hekimler, bunun için kent merkezi ve ilçelerdeki işletme ile ahırları tek tek dolaşarak hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, kayıt altına alıyor.

Kentte verimli hayvancılığın yapılabilmesi için, kimi zaman yüksek kar örtüsünün üzerinde kilometrelerce yürümek zorunda kalan veteriner hekimler, özveriyle yürüttükleri çalışmayla 1 milyon 562 bin 814 hayvanı aşıladı.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi geçtiği Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'ne giden ekipler, besicileri hastalıklar konusunda bilgilendirdi, büyükbaş hayvanlara şap aşısı yaptı.

- "Van küçükbaş hayvan varlığında ilk sırada"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mutlu Şenbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin program dahilinde tüm mahallelere giderek işletmeleri kontrol ettiğini söyledi.

Kentte görevli 158 veteriner hekim, 18 veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenin aşılama çalışmalarına katıldığını aktaran Şenbaba, "Van, küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. İlimizde 3 milyon 166 bin 483 küçükbaş, 197 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. Geçen yıl 1 milyon 562 bin 814 büyükbaş ve küçükbaş hayvanı aşıladık, 1 milyon hayvanı da kimliklendirdik." dedi.

Şenbaba, kentte kış şartlarının ağır geçtiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız diz boyunu aşan karlı yollarda yaklaşık 10-15 kilometre yol yürüyor. Kovid-19 salgınına ve zorlu kış şartlarına rağmen işimizi aşkla yapıyoruz. İnsan sağlığının korunmasında hayvan sağlığının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Kimliklendirme işlemi sayesinde hayvanın hangi işletmede doğduğunu, hangi veteriner hekim tarafından aşılandığını, hangi araçla nakledildiğini öğrenebiliyoruz. Kovid-19 salgınına rağmen sahadan hiç kopmadık. Hayvandan insana bulaşan hastalıkların önüne geçmeyi, verimli ve sürdürülebilir hayvancılığın yapılabilmesini amaçlıyoruz."

- "Zor şartlarda çalışıyoruz"

Veteriner hekim Samet Baydar ise aşılama çalışmalarının yıl boyu sürdüğünü belirterek, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aşılama çalışmaları devam edecek. Zor şartlarda çalışıyoruz. Kardan dolayı yolu kapanan ahır ve işletmelere yürüyerek ulaşıyoruz. Verimli bir hayvancılığın yapılması için bunları yapmak zorundayız. Hayvan sağlığı insan sağlığını da etkiliyor. Bu hassasiyetle çalışıyoruz." diye konuştu.

Hayvansal üretimin tüm süreçlerine gereken hassasiyeti gösterdiklerini vurgulayan veteriner hekim Feride Firdevs Ertarğın da "Yola çıktığımızda bizi bekleyen zorlukları biliyoruz. Sis nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşıyoruz. Yolu açılmamış işletmelere ve ahırlara patika yollardan gitmeye çalışıyoruz. İşletmeler birbirine uzak olduğu için çoğu kez 15-20 kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Yaz, kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşimizi severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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