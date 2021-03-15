Veteriner ile kardeşinin evde tedavi ettiği martı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Veteriner ile kardeşinin evde tedavi ettiği martı "Sevimli" özgürlüğe kanat çırptı

İzmir'de veteriner hekim Necati Vedat Ak ile veterinerlik fakültesi öğrencisi kardeşi Fatma Nur Ak tarafından evde tedavi edilen martı "Sevimli" İzmir Körfezi'ne bırakıldı.

Veteriner ile kardeşinin evde tedavi ettiği martı
AA

Menderes ilçesinde yaşayan Ak kardeşlere, bir yakınları tarafından, 2 Şubat'taki kuvvetli yağışlarda kanatlarından yaralanmış bir martı getirildi.

Henüz muayenehanesi bulunmayan genç veteriner Necati Vedat Ak ile Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2. sınıf öğrencisi kardeşi Fatma Nur Ak, "Sevimli" ismini verdikleri martıyı evlerinin banyosunda tedavi etti.

Martı Sevimli, tedavinin ardından yeniden kanat çırpmaya başladı.

Ak kardeşler, kanat hareketleri güçlenen martıyı Gündoğdu Meydanı'ndan İzmir Körfezi'nde doğaya bıraktı.

Kardeşler, yeniden özgürce kanat çırpan martıyı kıyıdan dakikalarca izledi.

- "Sevimli'yi uçarken görmek beni mutlu etti"

Necati Vedat Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, martının yeniden sağlığına kavuşması için kardeşiyle çok mücadele verdiklerini söyledi.

Mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığını belirten Ak, "Onunla vedalaştık. Yardıma muhtaç bir canlının tedavi edilip yeniden sürüsüne katılması çok güzel. Onu yeniden uçarken görmek beni mutlu etti." dedi.

Ak, Sevimli'nin ardından evlerine aldıkları yaralı köpek yavrusunu tedavi etmeye başladıklarını dile getirdi.

- "İyi ki veterinerlik mesleğini seçmişim"

Fatma Nur Ak ise Sevimli'nin tedavi sürecinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Bu süreçte ailesinin kendilerine çok destek verdiğini ifade eden Ak, "Onu bize ilk getirdikleri gün baygındı. İyileştiremeyiz korkusu yaşadım. Ağabeyim ve ben, ilk günden itibaren onun yeniden uçması için çok mücadele verdik. Sevimli'ye çok alıştığımız için bizden ayrılmasına bir miktar üzüldüm ama doğasına kavuştuğu için mutluyum. İyi ki bu mesleği seçmişim. Hayvanları iyileştirmek çok güzel." diye konuştu.

Ak, tüm insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını istediğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME