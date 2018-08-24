VfR Aalen - 1860 München maç önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. VfR Aalen, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü 1860 München takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. VfR Aalen 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken 1860 München 4 puanda ve 12. sırada. VfR Aalen son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. 1860 München, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 276. İddaa'da VfR Aalen kazanır 2.50, berabere biter 2.90, 1860 München kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

VfR Aalen önceki hafta Eintracht Braunschweig mücadelesinde 2-1 yenildi.

1860 München ise Bochum maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan VfR Aalen, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

1860 München ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 1860 München, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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