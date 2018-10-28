VfR Aalen - Kaiserslautern maçı ne zaman?

Almanya 3. Lig maçında VfR Aalen ile Kaiserslautern, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 12 puanlı VfR Aalen 18. sırada bulunuyor, Kaiserslautern 17 puana sahip ve 10. sırada. VfR Aalen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Kaiserslautern son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 605. İddaa'da VfR Aalen kazanır 3.00, berabere biter 3.10, Kaiserslautern kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

VfR Aalen son hafta oynanan Eintracht Braunschweig maçında 2-1 yenildi.

Kaiserslautern ise RB Leipzig karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

VfR Aalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. VfR Aalen, kendi sahasında 10 gol attı, 13 gol yedi.

Kaiserslautern ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kaiserslautern, 9 gol atarken 10 gol yedi.

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