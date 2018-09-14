VfR Aalen - Preussen Munster düellosu

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. VfR Aalen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Preussen Munster takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. 5 puanlı VfR Aalen 16. sırada bulunuyor, Preussen Munster 9 puana sahip ve 9. sırada. VfR Aalen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Preussen Munster son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 326 kodlu maçı oynayanlar; VfR Aalen galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Preussen Munster galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

VfR Aalen son haftadaki Wehen müsabasında 2-0 yenildi.

Preussen Munster ise Sonnenhof Grossaspach karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

VfR Aalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. VfR Aalen, kendi sahasında 5 gol attı, 8 gol yedi.

Preussen Munster ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Preussen Munster, 6 gol atarken 5 gol yedi.

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