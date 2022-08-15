Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri 2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala gündemdeki yerini aldı. VGM tarafından ödenen yükseköğrenim ve ortaöğretim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler araştırmalarını daha da hızlandırdı. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak ve ücreti ne kadar olacak? İşte haberimizin ayrıntıları...