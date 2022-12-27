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VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM burs sonucu sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Söz konusu duruma dair en çok merak edilen VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına dair son durumu bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM burs sonucu sorgulama ekranı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru sonuçları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Söz konusu duruma dair öğrenciler; VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. İşte 2022-2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ile detaylar...
  • VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM burs sonucu sorgulama ekranı

    2022-2023 VGM BURS BAŞVURULARI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    VGM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

    Sonuçların ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
  • VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM burs sonucu sorgulama ekranı

    2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

    VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
  • VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 VGM burs sonucu sorgulama ekranı

    BURSLAR NASIL ÖDENİR?

    Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

     

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