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        Haberler Gündem VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? VGM lise burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM lise burs başvuruları sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte başvuru yapan lise öğrencileri "VGM lise burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, VGM üniversite burs başvuruları ne zaman? VGM lise burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:32
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        Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte üniversite öğrencileri "VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan VGM lise burs başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından da lise öğrencileri "VGM lise burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte emrak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

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        VGM LİSE BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        VGM lise 2023 burs başvuruları 15 Ekim'de sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının ise 22 Ekim Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

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        VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURU TARİHLERİ

        VGM üniversite burs başvuruları 2023 yılında 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

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        VGM BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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