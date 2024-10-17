VGM Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 VGM ÖN LİSANS VE LİSANS BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM Yükseköğrenim Bursu, 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak. VGM bursu için son tarih ise 31 Ekim 2024 olarak açıklandı.

VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI

VGM ortaöğretim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar için tarih adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. VGM burs başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruluyor. KYK sonuçların Kasım ayı gibi açıklanacağı düşünüldüğünde VGM burs sonuçlarının da Aralık-Ocak ayı gibi açıklanması bekleniyor.