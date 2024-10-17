VGM Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM Ortaöğrenim burs başvuru işlemleri sona erdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen VGM bursu için başvurular 15 Ekim'de tamamlandı. Peki VGM Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
VGM burs başvuru sonuçları 15 Ekim’den itibaren sorgulanıyor. 15 Ekim’de sona eren ortaöğrenim burs başvurularının ardından gözler VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, 2024 VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili detaylar
2024 VGM ÖN LİSANS VE LİSANS BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
VGM Yükseköğrenim Bursu, 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak. VGM bursu için son tarih ise 31 Ekim 2024 olarak açıklandı.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI
VGM ortaöğretim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar için tarih adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. VGM burs başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruluyor. KYK sonuçların Kasım ayı gibi açıklanacağı düşünüldüğünde VGM burs sonuçlarının da Aralık-Ocak ayı gibi açıklanması bekleniyor.
2024 VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak açıklanmıştı.
2024 yılı Ocak ayından itibaren ise Yükseköğrenim bursları 2 bin TL'ye kadar yükseltilmişti.