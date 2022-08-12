VGM burs başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna başvuru yapmak isteyen İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve yükseköğrenim öğrencileri sürece ilişkin araştırmalarını sıklaştırdı. Peki VGM burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne, burs ne kadar, kimler alabilir? İşte VGM burs başvuru süreci hakkında tüm detaylar...