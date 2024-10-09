VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihlerini açıkladı. Burs başvurusu kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencileri, 8 ay süreyle aylık 2 bin TL ödeme alacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihlerini açıkladı. 8 ay süreyle burs alacak ön lisans ve lisans öğrencileri VGM sitesi üzerinden başvurularını tamamlayacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri...
2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.