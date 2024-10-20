Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve burs miktarı ne kadar?

        VGM burs başvuru tarihleri: 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisan öğrencileri için burs başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurusu kabul edilen adaylar, 8 ay süreyle aylık 2 bin TL ödeme alacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla, milyonlarca öğrenci burs başvurusu yapmaya hazırlanıyor. 8 ay süreyle verilecek yükseköğrenim bursundan birçok öğrenci yararlanacak. İşte, 2024 VGM burs başvuru tarihleri...

        2

        2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

        2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.

        3

        VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.

        4

        VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Yenidoğan çetesinin konuşmaları kan dondurdu: Bebekler ölürken kahkaha attılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!