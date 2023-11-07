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        Haberler Gündem VGM burs başvurusu sonucu sorgulama ekranı 2023-2024: VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları 1-15 Ekim tarihinde, Yükseköğrenim ve Yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 20-31 Ekim arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan öğrenciler VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl VGM burs sonuçları 4 Ocak tarihinde açıklanmıştı. İşte 2023-2024 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:12
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        VGM burs başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. VGM eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. VGM burs başvurusunda bulunan öğrenciler, başvuru sonuçları için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, " VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte VGM burs sonucu sorgulama ekranı...

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.

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        01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."

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        VGM BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

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        ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

        Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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