VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021-2022 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

2021 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

16.11.2021 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.