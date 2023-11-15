VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 lisans VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları açıklanma tarihi araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Yükseköğretim bursu için başvuruda bulunan öğrenciler "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları hakkında bilgiler...
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yükseköğrenim burs başvuruları 20-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İşte, 2023-2024 VGM burs sonuçları ile ilgili detaylar haberimizin devamında...
VGM YÜKSEKÖĞETİM BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.
Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.
2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor.
VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?
Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,
Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar
BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.