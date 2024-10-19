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        Haberler Bilgi Gündem VGM burs sonucu sorgulama: VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        1 Ekim'de başlayan VGM ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan öğrenciler, VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024-2025 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:18
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        VGM burs sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardan biridir. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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        VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI

        VGM ortaöğrenim burs başvuru işlemleri 1-15 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

        VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Burs sonuçları VGM internet sitesi üzerinden açıklanacak.

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        VGM BURSU NE KADAR?

        VGM burs tutarı yeni eğitim dönemi için henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000 TL’ye çıkarılmıştı.

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        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

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        Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

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