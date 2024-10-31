VGM üniversite burs başvuruları için son gün! 2024-2025 VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
2024-2025 eğitim yılı VGM lisans ve ön lisans eğitim yardımı/burs başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs başvuruları için süreç 31 Ekim Çarşamba günü sona eriyor. Üniversite eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar vgm.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Peki, 2024-2025 VGM yükseköğrenim (lisans/önlisans) burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar, kaç TL? İşte, VGM üniversite burs başvuru ekranı…
21 Ekim’de başlayan VGM lisans ve ön lisans burs başvuruları bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan üniversite öğrencileri ‘’VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, burs miktarı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamaya göre başvurular vgm.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Burs başvuru koşullarını karşılayanlar, 9 ay boyunca eğitim desteğinden yararlanabilecek. İşte 2024-2025 VGM üniversite burs başvuru ekranı…
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2024-2025 eğitim yılı yükseköğrenim (ön lisans/lisans) burs başvuru tarihlerini açıklamıştı.
Buna göre 21 Ekim’de başlayan VGM niversite burs başvuruları, 31 Ekim Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
2024 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.
VGM ÜNİVERSİTE BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.
VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.