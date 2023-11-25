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        Haberler Gündem VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 VGM burs sonuç tarihi

        VGM üniversite burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 VGM burs sonuç tarihi

        Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM Yükseköğretim yani üniversite burs başvuruları 31 Ekim'de sona erdi. Burs başvurularının sona ermesinin ardından gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte VGM yükseköğretim burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:54
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        VGM ön lisans ve lisans yani yükseklöğretim burs başvuru süreci 20 Ekim'de başlayıp 31 Ekim'de sona erdi. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından üniversite öğrencileri "2023 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna başvuruda bulunan üniversite öğrencileri cevap arıyor. İşte VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili detaylar...

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        VGM YÜKSEKÖĞETİM BURS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, burs sonuçlarının açıklanması için önce KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması beklenecek.

        Bilindiği gibi, GSB tarafından öğrencilere sağlanan KYK bursundan yararlanan öğrenciler aynı anda VGM bursu alamayacak.

        2023-2024 KYK burs başvuru sonuçlarının en geç 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple VGM burs sonuçlarının Kasım ayı sonunda erişime açılması ön görülüyor.

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        VGM BURSU NE KADAR?

        2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.

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        VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU KİMLER ALAMAZ?

        Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret düzeyinde ücret alan geliri olanlar,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri,

        Okulu uzatanlar (ek süre öğrenim gören öğrenciler)

        Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

        Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alanlar

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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