VGM burs başvuru tarihi açıklandı! 2024 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ön lisans ve lisans öğrencilerine 9 ay süreyle burs veriyor. VGM tarafından beklenen burs başvurusu tarihleri açıklandı. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 9 ay süreyle burs alacak. İşte, VGM burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. Bir süredir beklenen burs başvuru tarihleri açıklandı. Site üzerinden alınacak başvurularda belirlenen öğrencilere 9 ay süreyle burs verilecek. İşte, 2024-2025 VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri...
2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.