Viborg - FC Roskilde maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig maçında Viborg ile FC Roskilde, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. Viborg 15 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken FC Roskilde 3 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Viborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Roskilde son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 591. İddaa'da Viborg kazanır 1.35, berabere biter 4.00, FC Roskilde kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Viborg son haftadaki Brabrand müsabasında 3-3 berabere kaldı.

FC Roskilde ise Fremad Amager maçında 2-0 kazandı.

Viborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Viborg, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

FC Roskilde ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Roskilde, 4 gol atarken 9 gol yedi.

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