Viborg - Fremad Amager maçı rakamları

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Viborg, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Fremad Amager takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:45. Viborg 2 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Fremad Amager 2 puanda ve 9. sırada. Viborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fremad Amager, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 523 kodlu maçı oynayanlar; Viborg galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Fremad Amager galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Viborg önceki hafta Hjorring mücadelesinde 2-0 kazandı.

Fremad Amager ise Vejle-Kolding karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Viborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Viborg, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Fremad Amager, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fremad Amager 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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