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Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü

Elazığ'da vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği sürükleyerek götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vicdansız sürücü, traktörün arkasına bağladığı eşekleri sürükleyerek götürdü
Vicdansız sürücü!
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İHA

Elazığ’da vicdansız bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği ana yolda sürükleyerek götürdü. O anlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Bingöl Karayolu Karasaz köyü mevkiinde cani bir sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi. Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntüledi.
Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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