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HaberlerGündem3. SayfaBU NASIL VİCDAN! Son dakika: Bir aylık bebeği kaldırıma terk etti - Haberler
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Vicdansızlar kaldırıma terk etti! İsmini polis ve sağlık ekipleri kurdu

Adana'da, yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek kaldırıma terk edildi. Battaniyeye sarılarak halde vatandaşlar tarafından bulunan bebek, polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Polis ve sağlık ekipleri, bez alarak altını değiştirdikleri bebeğe "Maviş" ismini koydu

BU NASIL VİCDAN! Son dakika: Bir aylık bebeği kaldırıma terk etti - Haberler
Vicdansızlar kaldırıma terk etti
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AA

Adana'da iş yerinin önüne kaldırıma bırakılan ve yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde kaldırım üzerinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekibi, ailesine ulaşamadığı erkek bebeği Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüp 112 Acil Servis ekibi çağırdı.

Sağlık ekibi, yaklaşık bir aylık olduğunu değerlendirdiği ve durumunun iyi olduğunu belirlediği bebeğin altını polis ekiplerinin aldığı bezle değiştirdi.

Polis ve sağlık ekibinin ilgilendiği bebeğe, göz renginin mavi olması nedeniyle "Maviş" ismi verildi. Bebek, kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bebeği iş yeri önüne bırakanı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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