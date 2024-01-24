Vicdansızlık! Köpek ve kedilerini zehirlediler
Muğla'nın Milas ilçesinde, Ekinanbarı Mahallesi'nde sahipli 1 köpek ve 2 kedinin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi
Giriş: 24.01.2024 - 01:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 01:19
İHA'nın haberine göre olay, bir vatandaşın köpeğini ve 2 kedisini ölü halde bulmasıyla ortaya çıktı.
Vatandaş durumu hemen veteriner hekime bildirdi. Veteriner incelemesi sonucunda, köpek ve kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.