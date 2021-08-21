Mersin'in Tarsus ilçesinde Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokaktan geçen bir aracın, yolun ortasında yatan bir köpeğin üzerinden hiç durmaksızın geçtiği anlar yer aldı. Görüntülerde, aracıyla köpeğin üzerinden geçen sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi, hayvanseverlerin ve izleyenlerin tepkisine yol açtı.

Acı içinde çırpınan köpeğin olaydan sonra Tarsus Belediyesi ekiplerince götürüldüğü hayvan barınağında ilk müdahalesinin yapıldığı, iki kalça kemiğinin kırıldığı anlaşılan hayvanın, daha sonra Adana'da bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.