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Geçen hafta sonu Galatasaray'ı 69-66 yendikleri maçı kariyerinde yeni bir sayfa olarak gördüğünü anlatan 44 yaşındaki İspanyol başantrenör, "Galatasaray maçından sonra Fenerbahçeli olmanın ne demek olduğunu anladım. Kariyerimde yeni bir sayfaydı aslında. Bir kadın basketbol maçında, bir derbide böyle bir atmosferde oynamak benim için farklı bir deneyim oldu. Taraftarlarımız derbinin sıcaklığını yaşıyor. Bu benim için yeni bir tecrübeydi. Galip geldiğimiz için de mutluyum. İnanılmaz bir duygu. Biz taraftarımız sayesinde Galatasaray derbisini kazandık." dedi.

Sarı-lacivertlilere gelmeden önce de Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olduğunu aktaran Lapena, "Bu kulüpte çalışmaya başlayınca bunu daha fazla hissediyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü sahip olduğu her şeyle Türkiye’nin en büyüğü. Bu ailenin bir parçası olmak çok özel. Ben Galatasaray'a karşı kazanarak gerçek bir Fenerbahçeli oldum. O an daha da yoğun fark ettim bunun ne demek olduğunu." şeklinde konuştu.

"BU TAKIMDA BİR AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU EKSİK"

Geçen sezon Rus ekibi Nadezhda'yla FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan Lapena, sarı-lacivertli takımla FIBA Avrupa Ligi'ni kazanacağını iddia etti.

Fenerbahçe'nin her kupaya talip olduğunu vurgulayan Lapena, şunları kaydetti:

"Kendimi daha da geliştirmek ve başarılara, kupalara alışkın olan bu takımı daha da ileri taşımak için buradayım.

Bu takımda bir Avrupa Ligi şampiyonluğu eksik. Avrupa Ligi'ni kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki diğer şampiyonluklar da önemli. En çok Avrupa Ligi'ne konsantre oldum. Fenerbahçe’nin büyüklüğü, başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimizin desteği, sponsorumuz Öznur Kablo’nun yanımızda olması ve tabi ki başarı için kenetlenen oyuncularım sayesinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşacağımıza inanıyorum.

Ben kazanmak için buradayım. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe, kazanma alışkanlığına sahip bir kulüp. Fenerbahçe Öznur Kablo olarak eninde sonunda bu kupayı kazanacağımızı düşünüyorum."

"OBRADOVİC'TEN HER ZAMAN ÖĞRENEBİLECEĞİNİZ BİR ŞEYLER VARDIR"

Victor Lapena, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.

Avrupa'da erkek basketbolunun efsaneleri arasında gösterilen Obradovic'le taşınma şansı bulduğunu dile getiren Lapena, sözlerine şöyle devam etti:

"Program yoğunluğundan dolayı çok fazla antrenmanlarına katılamıyoruz ama ne zaman istesek gidip izleyebileceğimizi biliyoruz. Sonuçta o Obradovic ve Obradovic'ten her zaman öğrenebileceğiniz bir şeyler vardır, hem basketbol hem de hayat anlamında. Fenerbahçe'yi tercih etme nedenlerimden biri de buydu."

Fenerbahçe Beko'nun bu sezonda THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynayacağına inandığını belirten İspanyol başantrenör, "Fenerbahçe Beko kendini geliştirmeye devam ediyor. Fenerbahçe kendini 8. sıraya attıktan sonra çok büyük bir tehlike olacak her takım için. Düşünsenize, rakipsiniz, Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir'de maça çıkacaksınız, bu her takımı korkutan bir şey. Çok iyi bir koç ve oyuncuya sahipler. Play-off'a kalınırsa gerisinin geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GUARDİOLA'YI ÖRNEK ALDIĞIM SÖYLENEBİLİR"

Victor Lapena, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'ya da hayran olduğunu ve onun taktiklerini basketbola uygulandığını anlattı.

Farklı spor dallarından her zaman bilgi olarak faydalandığını aktaran Lapena, şöyle konuştu:

"Guardiola benim için en iyilerden birisi değil, en iyisi. Onun futbolda yaptığı bazı şeyleri ben de basketbola kopyalamaya çalışıyorum. Onu örnek aldığım söylenebilir. Futbol ve hayat hakkında söylediklerinden bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Farklı sporlardan bazı öğrendiklerimi kendi takımıma uyguluyorum. Özellikle örnek vermek gerekirse teniste Nadal ve Federer. Onların ayak oyunları ve ellerine hakimiyetleri basketbola çok yatkın. Basketbola kopyalanabilir hareketler. Onlardan öykündüğüm söylenebilir. Olimpiyatlar zamanında Nadal'la tanışma fırsatı da buldum. Ondan öğrendiklerimi takımlarıma yansıttım ve güzel geri dönüşler de aldım."

Fenerbahçe Futbol Takımı'yla basketbol maçlarının aynı anda olduğu zamanlar yaşadığı ilginç anı da anlatan Lapena, "Taraftarın sevindiğini görünce ne oldu diye soruyorum, Fenerbahçe'nin gol attığını öğreniyorum. Ben de sevinmeye başlıyorum onlarla beraber. Takım içinde de konuşuyoruz. Bir gün futbol maçına da çok gitmek istiyorum. Futbolda bu sezon şampiyon olacağımıza çok inanıyorum. Voleybolu da izlemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Victor Lapena, bir Akdeniz ülkesi vatandaşı olduğu için Türkiye'ye çabuk uyum sağladığını aktararak, şunları belirtti:

"Bizim takımda kural vardır, otobüse geç kalınca bir kişi bile olsa baklava alır takıma. Bu aralar çok sık yedik. İstanbul'a benim için alışması çok zor olmadı. Akdeniz insanıyım. Burası da Akdeniz ülkesi. Türkler gibi yemekler yiyip çay içiyorum. Burada yaşamın ne kadar kolay olduğunu eşime de anlatıyorum. Kendimi Türk gibi hissediyorum, diyebilirim."

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NE ÖVGÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu da anlatan Lapena, İspanya'nın basketboldaki başarısını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İspanyol çocukları yarışmacı kültürle yetişiyor. 10,11,12 yaştan itibaren yarışmacı kültürün içine giriyorlar. Bedenen ve fizik olarak diğer ülkelerin çok önünde değiliz. Biz mantaliteyi değiştirdik. Bu mantalite sayesinde şampiyonluklar geliyor. Türkiye de genç nüfusu ve spora yapılan yatırımlarla gelişme potansiyeli çok yüksek bir ülke. Eminim gelecekte çok daha büyük ve önemli başarıların kucaklanacağı günler gelecek. Fenerbahçe Spor Kulübü de spora yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği sporcularla Türk sporunun gelişmesinde en önemli lokomotiflerden biri."