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Böylelikle futbol macerası başladı. Henüz 16 yaşında A takımla maça çıkan Moses için teknik direktörü Neil Warnock "Bunu kendisine de söyledim. Onun için gelişimin sınırı yok çünkü çok büyük bir potansiyele sahip" değerlendirmesinde bulunmuştu.