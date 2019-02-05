Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Victor Moses parlamaya başladı. 

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Göztepe ağlarına attığı golün sadece başlangıç olduğu aktarılan haberde Moses'ın, “Çok mutluyum. Fenerbahçe için ilk golümü attım. Umarım çok daha fazla gol atarım. Çalışmaya devam edeceğim. Takım arkadaşlarım çok iyi. Hocamız harika bir insan. Taraftarlarımız inanılmaz. Herkes bana büyük sevgi, çok iyi destek veriyor. Bunu sahadayken hissedebiliyorum. Bu takıma ve taraftara güzel günler yaşatmak istiyorum” sözlerine de yer verildi.