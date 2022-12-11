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Victor Nelsson'dan transfer sözü

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, formasını giydiği Danimarka Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmadığı için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Nelssoon ayrıca transfer hakkında da konuştu

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AA / HABERTURK.COM
  • Victor Nelsson'dan transfer sözü

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampına katılan Danimarkalı futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
  • Victor Nelsson'dan transfer sözü

    Dünya Kupası'nda mücadele eden Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın performansıyla ilgili, "Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Öncelikli amacımız gruptan çıkmaktı. Bunu başaramadık. Fransa'ya karşı bir maçta oynama şansı yakaladım. Orada iyi performans sergilediğimi düşünüyorum ama gruptan çıkamadığımızdan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.
  • Victor Nelsson'dan transfer sözü

    Galatasaray'da geçen sezona göre az gol yediklerine değinen Nelsson, "Daha çok takımla ilgili bir şey. Marcao veya Abdülkerim ile alakalı değil. Çok iyi oyuncularımız var. Bu oyuncular bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Muslera ve Torreira savunma dörtlüsüne çok yardımcı oluyor. Torreira, 6 numarada defansif orta saha olarak çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
  • Victor Nelsson'dan transfer sözü

    TRANSFER SORUSUNA YANIT

    Nelsson, adının Avrupa'nın önemli takımlarıyla anıldığının söylenmesi üzerine, "Galatasaray'daki performansıma odaklanıyorum. Transfer tarafına enerjimi vermiyorum. Bu sezon şampiyonluğu kazanmak istiyorum." dedi.
  • Victor Nelsson'dan transfer sözü

    Takım içinde genç oyuncular olduğuna değinen Danimarkalı oyuncu, "Takımda gerçekten yetenekli oyuncular var. Metehan ve Emin bunlardan bazıları. Bazen dil engeli oluyor ama onlarla konuşuyoruz. Gelip bir şeyler soruyorlar. Onlar da kendilerini geliştirmeye çok açık. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.
  • Victor Nelsson'dan transfer sözü

    Sarı-kırmızılı oyuncu, şampiyonluk yarışında kendi performanslarına odaklandıklarını anlatarak, "Diğer takımlarım ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Her maça kazanmak için çıkacağız. Maçlara odaklanmalı ve kazanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
  • Victor Nelsson'dan transfer sözü

    Takımın golcüsü Mauro Icardi'yi değerlendiren Nelsson, "Icardi iyi bir oyuncu. Hem takım arkadaşlarımız hem de taraftarlar takımımızda olduğu için mutludur. Çok kaliteli bir oyuncu." diye konuştu.

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