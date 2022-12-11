Victor Nelsson'dan transfer sözü

Galatasaray'da geçen sezona göre az gol yediklerine değinen Nelsson, "Daha çok takımla ilgili bir şey. Marcao veya Abdülkerim ile alakalı değil. Çok iyi oyuncularımız var. Bu oyuncular bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Muslera ve Torreira savunma dörtlüsüne çok yardımcı oluyor. Torreira, 6 numarada defansif orta saha olarak çok kaliteli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.