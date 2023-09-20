Victor Nelsson eski takımına karşı!
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımı Kopenhag'a karşı sahaya çıktı
Galatasaray'a 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelsson, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı görev yaptı.
Bu arada Kopenhag'ın kadrosunda yer alan eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.
Karşılaşma öncesinde Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.