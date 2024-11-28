Victor Osimhen: Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü kaydeden Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu ve kalan maçlarda 3'te 3 yapabilecek güçte olduklarını ifade etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Nijeryalı yıldızın o sözleri:
Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız.
Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.