Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Victor Osimhen, bu sezon 14. golünü attı

        Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, toplamda da 14. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 22:24 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Victor Osimhen, bu sezon 14. golünü attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golcü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

        Müsabakanın 26. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci Bilal Beyazıt’ın sağ tarafından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

        27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 8. golünü kaydetti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını 14’e çıkardı.

        Maça 11’de başlayan Victor Osimhen 82. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

        (İHA) Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme