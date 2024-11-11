Victor Osimhen'den Süper Lig'de bir ilk!

Galatasaray, Samsunspor’u 3-2’lik skorla mağlup ederken günün yıldızı yine Victor Osimhen’di.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Nijeryalı golcü 3 puanı attığı 2 golle getiren isim oldu.

Müsabakanın hemen başında perdeyi açan Osimhen, 55’te Galatasaray’ı bir kez daha öne geçirdi.

Sahanın ceza sahasında en çok topla buluşan, en çok isabetli şut çeken, ikili mücadele ile hava topu kazanan ismi olan Osimhen, Süper Lig’de de ilki başardı.

Opta’ya göre Nijeryalı yıldız, çıktığı ilk altı lig maçında gol katkısı sağlayan ilk futbolcu oldu.