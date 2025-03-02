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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Hepimizin uyanması lazım! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen: Hepimizin uyanması lazım!

        Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda 2 gol kaydeden Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 18:55
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        "Hepimizin uyanması lazım!"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "HAYAL KIRIKLIĞI"

        Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz.

        "EN BÜYÜK ADAYIZ"

        Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız.

        "HEPİMİZİN UYANMASI LAZIM"

        Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım, bu sonuçtan bunu çıkarmalıyız.

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