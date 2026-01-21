Habertürk
        Victor Osimhen: Manchester City maçı kolay değil ama takımıma güveniyorum

        Victor Osimhen: Manchester City maçı kolay değil ama takımıma güveniyorum

        Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları Atletico Madrid maçının ardından, "Önümüzdeki Manchester City maçı kolay değil ama takımıma güveniyorum, oradan da bir şeyler çıkarabiliriz" dedi.

        Giriş: 21.01.2026 - 23:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:14
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında ağırladığı İspanyol ekibi Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

        "BÜYÜK BİR RAKİBE KARŞI İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

        Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

        MANCHESTER CİTY AÇIKLAMASI

        Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." diye konuştu.

