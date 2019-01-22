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Ünlü moda tasarımcısı, “Yapılan asılsız haberler sinir bozucu olabiliyor. İlgilenmemeyi, duymamayı öğrendim. İnsanlar özel hayatımı merak ediyor. Bu merak bazen lehime bazen de aleyhime. Yine de motivasyonumu düşürmesine müsaade etmiyorum. Çıkan tüm haberlerle PR ekibim ilgileniyor" dedi.