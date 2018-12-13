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Avustralya'da yayın yapan bir TV kanalına röportaj veren David Beckham, 19 yıldır devam eden evliliğine ilişkin flaş bir itirafta bulunmuştu. İngiliz eski futbolcu, "Bu kadar uzun zaman evli olmak her zaman zor iştir. Bu durumun zamanla biraz daha karmaşık hale geldi" demişti.