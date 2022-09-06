Vidanjör faciası! İki kişi patlamada öldü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.
Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Fotoğraf: İHA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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