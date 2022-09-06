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Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

Gaziantep'te feci bir olay meydana geldi. Kentte araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

Vidanjör faciası! Gaziantep'te iki kişi patlamada öldü - Güncel haberler
Vidanjör faciası! İki kişi patlamada öldü
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AA

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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