Vidar - Hodd karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Vidar, 09 Eylül 2018 Pazar günü Hodd takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 15 puanlı Vidar 13. sırada bulunuyor, Hodd 36 puana sahip ve 1. sırada. Vidar son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hodd, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vidar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hodd sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vidar son haftadaki Vindbjart müsabasında 2-5 kazandı.

Hodd, Egersunds karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Vidar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Vidar, kendi sahasında 16 gol attı, 18 gol yedi.

Hodd ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hodd, 15 gol atarken 7 gol yedi.

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