Vidar - Vard Haugesund maç önü

Vidar ve Vard Haugesund, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 14 puanlı Vidar 10. sırada bulunuyor, Vard Haugesund 5 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Vidar, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Vard Haugesund, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 307 kodlu maçı oynayanlar; Vidar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Vard Haugesund galibiyet oranı 0.00.

Vidar son hafta oynanan Vindbjart maçında 2-5 kazandı.

Vard Haugesund ise Fana karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vidar, 11 gol attı ve 8 gol yedi.

Vard Haugesund, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vard Haugesund 4 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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